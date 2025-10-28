Vittorio Sgarbi la figlia Evelina in tribunale | Al momento non mi sento di dire nulla
(LaPresse) – “Al momento non mi sento di dire nulla”. Lo ha detto Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio, entrando al tribunale civile di Roma. L’udienza odierna serve a valutare la sua richiesta di sottoporre il padre ad amministrazione di sostegno, ritenendo che non sia più in grado di gestire i propri interessi. Questo articolo Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina in tribunale: "Al momento non mi sento di dire nulla" proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
