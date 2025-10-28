Vittorio Sgarbi in tribunale | la decisione sull’amministratore di sostegno tra 15 giorni
Oggi l'udienza in tribunale di Vittorio Sgarbi per decretare se ha bisogno dell'amministratore di sostegno: presenti lui, Evelina, Alba e sua madre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tensione fuori dal tribunale di Roma per l’udienza sull’amministratore di sostegno a Vittorio Sgarbi. Evelina ha scelto il silenzio, mentre il suo avvocato ha parlato di “tutela dell’uomo, non del personaggio”. Ma fuori dall’aula, la presenza di chi difende Sabrina - facebook.com Vai su Facebook
$ilgiornale Il Museo del "Quarto Platano" di Villa Bertelli a Forte dei Marmi riannoda i fili di una storia locale e, insieme, di un capitolo dell’arte italiana del Novecento. ilgiornale.it/news/arte/quar…@stampasgarbi @ilgiornale - X Vai su X
Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina in tribunale: «Sono qui per fare gli interessi di mio padre». Il giudice si riserva sull'amministratore di sostegno - Al termine dell'udienza né il critico d'arte né sua figlia hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Segnala msn.com
Caso Sgarbi, l’avvocato di Evelina prima dell’udienza sull’amministratore di sostegno: “Qui per tutelare l’uomo” - Oggi, martedì 28 ottobre, si tiene a Roma l'udienza al Tribunale Civile di Roma per la nomina dell'amministratore per Vittorio Sgarbi ... Si legge su fanpage.it
Roma, Vittorio Sgarbi in tribunale per udienza su amministratore di sostegno - Vittorio Sgarbi è arrivato al Tribunale Civile di Roma per partecipare a un’ udienza davanti alla giudice Paola Scorza, della nona sezione per la nomina di un amministratore di sostegno per il critico ... Da msn.com