Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina in tribunale a Roma il giudice si riserva sull’amministratore di sostegno Agisco nell’interesse di mio padre
È stato rinviato l’esito dello scontro legale tra Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina. Almeno per ora. Il tribunale civile di Roma, riunitosi oggi – martedì 28 ottobre – ha deciso di riservarsi per le prossime settimane sulla richiesta dei legali di Evelina Sgarbi, finalizzata a nominare un amministratore di sostegno per il padre, poiché, secondo la figlia, «non è più in grado di tutelare i propri interessi». In aula erano presenti entrambi: il critico d’arte e sindaco di Arpino e la figlia, modella di 25 anni nata dalla relazione con Barbara Hary. Prima dell’udienza, Evelina ha precisato che la sua «intenzione» è quella di « agire nell’interesse » del padre. 🔗 Leggi su Open.online
