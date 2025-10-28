Vittorio Sgarbi al tribunale civile di Roma per l' udienza sull' amministratore di sostegno
Vittorio Sgarbi è entrato al tribunale civile di Roma per l'udienza necessaria a valutare la richiesta, presentata dalla figlia Evelina, di sottoporlo ad amministrazione di sostegno. Secondo la figlia, Vittorio Sgarbi, non sarebbe in grado di badare al meglio ai suoi interessi e di gestire autonomamente il suo patrimonio. La figlia di Sgarbi, entrando in tribunale, commenta: "Al momento non mi sento di dire nulla". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
