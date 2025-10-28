Vittorio Feltri | Volevano spruzzarmi lo spray urticante ho tirato un pugno secco all’aggressore

Milano – Vittorio Feltri, 82enne direttore editoriale de Il Giornale, ha rivelato di essere stato aggredito sotto casa, a Milano, da due individui, circa un mese fa. Lo riportano oggi lo stesso Giornale e Libero, dopo il racconto dello stesso Feltri a Fuori dal Coro, trasmissione televisiva su Rete 4. "La mattina esco di casa verso le 10 - racconta - per andare al lavoro. Di solito la macchina della scorta è subito fuori dalla mia abitazione, ma in quei giorni la visibilità tra il marciapiede e l'auto era limitata a causa di alcuni lavori che interessavano un muro. Mi si avvicinano due ceffi, il mio sospetto è che uno dei due stesse per prendere dalle tasche una bomboletta". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vittorio Feltri: “Volevano spruzzarmi lo spray urticante, ho tirato un pugno secco all’aggressore”

