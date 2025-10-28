Vittorio Feltri | Volevano spruzzarmi lo spray urticante ho tirato un pugno secco all’aggressore

Ilgiorno.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano –  Vittorio Feltri, 82enne direttore editoriale de Il Giornale, ha rivelato di essere stato aggredito sotto casa, a Milano, da due individui, circa un mese fa. Lo riportano oggi lo stesso Giornale e Libero, dopo il racconto dello stesso Feltri a Fuori dal Coro, trasmissione televisiva su Rete 4.  "La mattina esco di casa verso le 10 - racconta - per andare al lavoro. Di solito la macchina della scorta è subito fuori dalla mia abitazione, ma in quei giorni la visibilità tra il marciapiede e l'auto era limitata a causa di alcuni lavori che interessavano un muro. Mi si avvicinano due ceffi, il mio sospetto è che uno dei due stesse per prendere dalle tasche una bomboletta". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

vittorio feltri volevano spruzzarmi lo spray urticante ho tirato un pugno secco all8217aggressore

© Ilgiorno.it - Vittorio Feltri: “Volevano spruzzarmi lo spray urticante, ho tirato un pugno secco all’aggressore”

Altre letture consigliate

vittorio feltri volevano spruzzarmiVittorio Feltri: “Volevano spruzzarmi lo spray urticante, ho tirato un pugno secco all’aggressore” - Il direttore editoriale de Il Giornale ha raccontato in diretta tv l’episodio avvenuto un mese fa in strada a Milano: “Dopo sono andato a lavoro e ho preso un caffè” ... Come scrive ilgiorno.it

vittorio feltri volevano spruzzarmiFeltri aggredito a Milano: "Voleva spruzzarmi del liquido in faccia, gli ho dato un cazzotto mostruoso" - 30 giorni fa in pieno centro a Milano: "Sono uscito di casa mia, io ho la scorta per fortuna, mi sono trovato di fronte - Si legge su affaritaliani.it

vittorio feltri volevano spruzzarmiVittorio Feltri aggredito sotto casa a Milano. Cosa è successo - Di solito la macchina della scorta è subito fuori dalla mia abitazione, ma in quei giorni la visibilità tra il marciapiede e l'auto era ... Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Vittorio Feltri Volevano Spruzzarmi