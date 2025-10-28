Vittorio Feltri viene aggredito sotto casa ma mette in fuga i malviventi

Il giornalista Vittorio Feltri ha raccontato di essere stato aggredito, un mese fa, sotto casa sua, ma con il bastone ha colpito e allontanato gli aggressori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Vittorio Feltri viene aggredito sotto casa, ma mette in fuga i malviventi

News recenti che potrebbero piacerti

“Si sono avvicinati due individui gli ho dato un cazzotto mostruoso” Vittorio Feltri ha raccontato di essere stato aggredito alcuni giorni fa sotto casa sua a Milano - facebook.com Vai su Facebook

Recentemente Vittorio Feltri è stato aggredito da due immigrati che hanno provato a spruzzargli in faccia sostanze urticanti ma lui si è difeso! #Fuoridalcoro - X Vai su X

Vittorio Feltri aggredito sotto casa a Milano. Cosa è successo - Il direttore editoriale de Il Giornale, 82 anni, ha riferito di essere stato vittima di un'aggressione in pieno giorno da parte di due individui, circa un mese fa. Segnala tg24.sky.it

Vittorio Feltri, aggredito sotto casa da parte di due uomini: cosa è successo - Quel giorno, come di consueto, l’auto dei carabinieri lo attendeva sotto casa, ma la visuale era parzialmente ... Da donnaglamour.it

Vittorio Feltri aggredito a Milano: “Si sono avvicinati due individui, gli ho dato un cazzotto mostruoso” - Il giornalista e consigliere regionale della Lombardia Vittorio Feltri ha raccontato di essere stato aggredito alcuni giorni fa sotto casa sua a Milano ... Si legge su fanpage.it