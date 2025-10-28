vittorio feltri mette in fuga giovani che stavano per aggredirlo

Abituato a colpir di penna, stavolta Vittorio Feltri - classe 1943 - ha usato il pugno. Un diretto in faccia che ha messo in fuga i giovani che, in pieno giorno, stavano per aggredirlo con uno spray urticante. Ha reagito da par suo il grintoso direttore, lasciando di stucco i due ragazzi che lo credevano facile preda. E così stavolta a far notizia è lui che, con la sua scattante reazione, ha subito fatto il giro del Web. Era appena uscito dal suo palazzo, in centro a Milano, per andare in redazione. Sotto casa, a breve distanza, l'auto della scorta, seminascosta da alcuni lavori, e i due giovani appostati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

