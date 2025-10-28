Vittorio Feltri | Hanno provato ad aggredirmi uscendo da casa Ne ho colpito uno con un pugno e sono scappati
Vittorio Feltri, 82enne direttore editoriale de Il Giornale, ha rivelato di essere stato aggredito sotto casa, a Milano, da due individui, circa un mese fa. Lo riportano oggi lo stesso Giornale e Libero. «La mattina esco di casa verso le 10 - racconta - per andare al lavoro. Di solito la macchina della scorta è subito fuori dalla mia abitazione, ma in quei giorni la visibilità tra il marciapiede. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche questi approfondimenti
Vittorio Feltri, 82enne direttore editoriale de Il Giornale, nonché consigliere regionale della Lombardia per Fratelli d'Italia, ha rivelato di essere stato aggredito sotto casa, a Milano, da due individui, circa un mese fa. Lo riportano oggi lo stesso Giornale e Libero. - facebook.com Vai su Facebook
Recentemente Vittorio Feltri è stato aggredito da due immigrati che hanno provato a spruzzargli in faccia sostanze urticanti ma lui si è difeso! #Fuoridalcoro - X Vai su X
“Ho trovato due individui sotto casa, uno ha provato a spruzzarmi un liquido sul viso. Gli ho sferrato un cazzotto mostruoso col sinistro, perché nel destro avevo il bastone ... - Il giornalista rivela a Fuori dal Coro di essere stato aggredito sotto casa da due individui e di aver reagito con un pugno ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Vittorio Feltri: "Hanno provato ad aggredirmi uscendo da casa. Ne ho colpito uno con un pugno e sono scappati" - Vittorio Feltri, 82enne direttore editoriale de Il Giornale, ha rivelato di essere stato aggredito sotto casa, a Milano, da due individui, circa un mese fa. Come scrive gazzettadelsud.it
Vittorio Feltri e i due "delinquenti" sotto casa: "A uno ho sferrato un cazzotto mostruoso, l'ho fatto barcollare" - "Uno di loro ha cercato di spruzzarmi in faccia un liquidino. today.it scrive