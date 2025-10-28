Vittorio Feltri | Hanno provato ad aggredirmi uscendo da casa Ne ho colpito uno con un pugno e sono scappati

Vittorio Feltri, 82enne direttore editoriale de Il Giornale, ha rivelato di essere stato aggredito sotto casa, a Milano, da due individui, circa un mese fa. Lo riportano oggi lo stesso Giornale e Libero. «La mattina esco di casa verso le 10 - racconta - per andare al lavoro. Di solito la macchina della scorta è subito fuori dalla mia abitazione, ma in quei giorni la visibilità tra il marciapiede. 🔗 Leggi su Feedpress.me

