Vittorio Feltri aggredito sotto casa a Milano | Ho reagito ho tirato un pugno

Il racconto del giornalista. Il direttore editoriale de Il Giornale, Vittorio Feltri, ha raccontato di essere stato aggredito alcune settimane fa sotto casa sua, a Milano. L’episodio, è stato ricostruito dallo stesso giornalista durante un’intervista a Fuori dal Coro. «La mattina esco di casa verso le 10 per andare al lavoro. Di solito la macchina della scorta è subito fuori dalla mia abitazione, ma in quei giorni la visibilità tra il marciapiede e l’auto era limitata a causa di alcuni lavori che interessavano un muro», ha spiegato Feltri. Mentre si avvicinava alla vettura della scorta, Feltri ha notato due uomini sospetti. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Vittorio Feltri aggredito sotto casa a Milano: “Ho reagito, ho tirato un pugno”

