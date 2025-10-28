Vittorio Feltri aggredito sotto casa a Milano | Ho reagito ho sferrato un cazzotto mostruoso

Milanotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittorio Feltri aggredito sotto casa sua, a Milano. A raccontare la disavventura di cui è stato protagonista è stato lo stesso giornalista, fondatore di Libero e direttore editoriale de Il Giornale, intervenendo alla trasmissione "Fuori dal coro", il programma condotto da Mario Giordano su Rete4. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

