Vittorio Feltri aggredito sotto casa a Milano | Gli ho sferrato un pugno mostruoso

Periodicodaily.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Gli ho sferrato un cazzotto mostruoso", così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione. Il direttore editoriale del Giornale, ospite del programma 'Fuori dal coro' condotto da Mario Giordano su Rete 4, ha raccontato di essere stato aggredito sotto casa a Milano, ma di aver avuto la prontezza di reagire.  L'episodio è recente, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

vittorio feltri aggredito sottoVittorio Feltri, aggredito sotto casa da parte di due uomini: cosa è successo - Quel giorno, come di consueto, l’auto dei carabinieri lo attendeva sotto casa, ma la visuale era parzialmente ... Da donnaglamour.it

vittorio feltri aggredito sottoVittorio Feltri aggredito a Milano: “Si sono avvicinati due individui, gli ho dato un cazzotto mostruoso” - Il giornalista e consigliere regionale della Lombardia Vittorio Feltri ha raccontato di essere stato aggredito alcuni giorni fa sotto casa sua a Milano ... Si legge su fanpage.it

vittorio feltri aggredito sottoVittorio Feltri aggredito sotto casa a Milano: «Si sono avvicinati in due, gli ho dato un cazzotto mostruoso» - Vittorio Feltri, direttore editoriale de Il Giornale, nonché consigliere regionale della Lombardia per Fratelli d'Italia, ha raccontato di ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vittorio Feltri Aggredito Sotto