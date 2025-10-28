Vittorio Feltri aggredito per strada a Milano | Ho reagito con un pugno

Lapresse.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittorio Feltri, giornalista e consigliere regionale della Lombardia, ha raccontato a ‘Fuori dal coro’ (Rete4) di essere stato vittima di un tentativo di aggressione sotto casa sua a Milano. “Mi sarà capitato 20-30 giorni fa al massimo – ha detto – sono uscito di casa mia, io che per fortuna ho la scorta, e mi sono trovato davanti due individui con la faccia da delinquenti. Uno ha provato a spruzzarmi sul viso un liquido e siccome non ho un bel carattere ho reagito: gli ho sferrato un cazzotto mostruoso col sinistro, perché nel destro avevo il bastone, l’ho beccato in pieno e l’ho fatto barcollare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

