Vittorio Feltri aggredito a Milano con spray al peperoncino | Gli ho dato un pugno e un colpo di bastone

Il giornalista Vittorio Feltri ha raccontato di essere stato aggredito a Milano e di aver messo in fuga i due malviventi con un pugno e una bastonata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Vittorio Feltri aggredito a Milano con spray al peperoncino: "Gli ho dato un pugno e un colpo di bastone"

Approfondisci con queste news

Vittorio Feltri è stato aggredito sotto casa a Milano. Il direttore editoriale de Il Giornale, 82 anni, ha riferito di essere stato vittima di un'aggressione in pieno giorno da parte di due individui, circa un mese fa. Uno dei due avrebbe poi tentato di spruzzare dello spr - facebook.com Vai su Facebook

Recentemente Vittorio Feltri è stato aggredito da due immigrati che hanno provato a spruzzargli in faccia sostanze urticanti ma lui si è difeso! #Fuoridalcoro - X Vai su X

Vittorio Feltri aggredito sotto casa a Milano da due uomini: "Ho sferrato un pugno mostruoso e sono scappati" - L’aggressione a Milano raccontata dal direttore de Il Giornale a “Fuori dal coro”: due uomini tentano di usare uno spray urticante, Feltri reagisce e ... Scrive affaritaliani.it

Vittorio Feltri aggredito sotto casa a Milano. Cosa è successo - Il direttore editoriale de Il Giornale, 82 anni, ha riferito di essere stato vittima di un'aggressione in pieno giorno da parte di due individui, circa un mese fa. Come scrive tg24.sky.it

Vittorio Feltri, aggredito sotto casa da parte di due uomini: cosa è successo - Quel giorno, come di consueto, l’auto dei carabinieri lo attendeva sotto casa, ma la visuale era parzialmente ... Da donnaglamour.it