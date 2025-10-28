Vittoria sporca alla Conte Anguissa è la diga di cui oggi il Napoli ha bisogno

Vittoria sporca, alla Conte. Il Napoli spreca nel primo tempo, poi soffre nella ripresa dove trova il jolly. La sfilza di infortuni si fa sentire ma Anguissa oggi è la diga per una squadra che ha ritrovato spirito di sacrificio. Nel primo tempo il primo quarto d’ora il Napoli prende possesso del campo con il Lecce che aspetta. Alcune incursioni e poi Olivera che di testa spara fuori. Gli azzurri calano nel ritmo e al 25° il Lecce si fa pericoloso con un tiro fuori da buona posizione al limite. Dopo il rischio il Napoli risale di ritmo con Noa Lang che si mette in moto e da una sua azione Politano ha sul piede il gol ma spara alto davanti a Falcone che poco dopo salva fortunosamente su Olivera davanti a lui in area piccola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

