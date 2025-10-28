Vita privata del portiere dell’Inter ed ex giocatore della Masia protagonista dell’incidente mortale
Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: Tragedia en Como que ha sacudido al fútbol italiano. Un hombre de 81 años ha sido atropellado accidentalmente este martes por Josep Martínez, portero del Inter de Milán, que causó la muerte inmediata de la víctima tras el accidente producido cerca del centro de entrenamiento del club. –> –> –> El trágico incidente sucedió este martes 28 de octubre a las 9:43 de la mañana, en la Via Bergamo de Fenegrò, provincia de Como, cerca de Appiano Gentile. Un hombre de 81 años ha sido atropellado por un coche en la zona residencial, conducido por el segundo portero del Inter de Milán, Josep Martínez. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
