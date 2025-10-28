Vita da Carlo 4 intervista a Vera Gemma | Ho realizzato il sogno di lavorare con Carlo Verdone E su Rosa Chemical…
Ha chiuso in bellezza la Festa del Cinema di Roma con “ Vita da Carlo 4?, l’ultimo capitolo della serie di Carlo Verdone disponibile dal 28 novembre su Paramount Plus. Accanto a Carlo Verdone, tra le new entry ci sono Francesca Fagnani, Enrico Mentana, Giovanni Veronesi, Alvaro Vitali nella sua ultima apparizione e Vera Gemma. Per lei si tratta di un’altra importante occasione, dopo aver conquistato nel 2022 il Premio come Miglior Attrice nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia grazie alla sua intensa interpretazione nel film Vera. “Vita da Carlo 4”, intervista esclusiva a Vera Gemma. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Paramount+. . Carlo Verdone e il cast di Vita da Carlo hanno chiuso la Festa del Cinema di Roma e noi non potevamo chiedere di meglio Non perdere la nuova stagione di Vita da Carlo, disponibile dal 28 novembre su Paramount+ - facebook.com Vai su Facebook
Matias Almeyda. Calcio e Vita. - X Vai su X
Vita da Carlo 4, tutto quello che c’è da sapere: la trama, il cast e le novità - Il protagonista accetta la sfida di diventare insegnante di regia al Centro Sperimentale di Cinematografia. Lo riporta maridacaterini.it
Carlo Verdone: « Vita da Carlo 4 è un omaggio a mio padre, ai giovani d'oggi e al cinema che non c'è più» - L'ultima stagione della serie, presentata oggi alla Festa del Cinema di Roma, ricorda anche Alvaro Vitali. Lo riporta vanityfair.it
Vita da Carlo, cosa sapere sulla quarta e ultima stagione della serie tv - Viene presentata sabato 25 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, nella giornata finale della rassegna, la quarta stagione di Vita da Carlo, la serie tv di e con Carlo Verdone alle prese con ... Come scrive tg24.sky.it