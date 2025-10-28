Vita da Carlo 4 intervista a Vera Gemma | Ho realizzato il sogno di lavorare con Carlo Verdone E su Rosa Chemical…

Ha chiuso in bellezza la Festa del Cinema di Roma con “ Vita da Carlo 4?, l’ultimo capitolo della serie di Carlo Verdone disponibile dal 28 novembre su Paramount Plus. Accanto a Carlo Verdone, tra le new entry ci sono Francesca Fagnani, Enrico Mentana, Giovanni Veronesi, Alvaro Vitali nella sua ultima apparizione e Vera Gemma. Per lei si tratta di un’altra importante occasione, dopo aver conquistato nel 2022 il Premio come Miglior Attrice nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia grazie alla sua intensa interpretazione nel film Vera. “Vita da Carlo 4”, intervista esclusiva a Vera Gemma. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

