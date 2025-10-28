Visite mediche per truffare gli italiani | ecco i numeri ai quali non devi rispondere mai

Ennesimo tentativo di truffa ai danni dei cittadini. Attenzione se ricevete una telefonata o un SMS da questi numeri Ormai possiamo dirlo senza timore di smentita. Viviamo nell’epoca delle truffe. Telefonate, SMS, mail oppure messaggi sui social network, non c’è un canale di comunicazione dove possiamo essere totalmente al riparo da tentativi di raggiro posti. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Visite mediche per truffare gli italiani: ecco i numeri ai quali non devi rispondere mai

News recenti che potrebbero piacerti

Oltre 1500 cosentini hanno scelto la prevenzione: screening gratuiti, visite mediche e sport per il benessere di tutti. ? - facebook.com Vai su Facebook

Humanitas per le isole Eolie: oltre 100 visite mediche gratuite in due giorni - Sono state effettuate negli spazi dell’Ambulatorio Polispecialistico Eoliano COT di Lipari per la prevenzione senologica e urologica - https://insanitas.it/sanita-privata/2025/10/20/huma - X Vai su X

Dinamo, prime visite mediche per i giocatori italiani - In mattina Marco Ceron e Luca Vincini, più i giovani aggregati alla prima squadra, Enrico Casu e Michele Cipriano – accompagnati dal team manager Luca Gandini – si sono recati al centro medico CDS di ... Come scrive unionesarda.it

Inter, Diouf sbarca in Italia: visite mediche, poi la firma - Il centrocampista proveniente dal Lens è atterrato questa mattina a Milano all'aeroporto di Linate ed è pronto a sostenere le visite ... Si legge su corrieredellosport.it

Milan, Athekame domani in Italia per le visite mediche - Dopo l’ufficialità nella giornata di oggi, 13 agosto, dell’arrivo di Koni De Winter i rossoneri sono pronti ad accogliere un nuovo calciatore. Come scrive gianlucadimarzio.com