Visite guidate alle mostre

(Adnkronos) – Attenzione: controlla in questa pagina le modalità specifiche per ogni visita guidata e verifica le visite con prenotazione tramite EventBrite, quando previste, che saranno attive da martedì 28 ottobre. Scopri l’esperienza delle visite guidate alle mostre di Lucca Comics & Games: con gli artisti presenti, oppure con l’esperta guida dei curatori, per le Scuole. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

La luce di ottobre ha accompagnato l’ultima apertura con visite guidate di questo 2025. Abbiamo passeggiato immersi nel sole e nel vento, abbiamo scoperto un po’ di poesia tra le foglie e assaggiato quello che l’orto ha ancora da offrire. Grazie a chi c’era e h - facebook.com Vai su Facebook

A novembre tre visite guidate "con Guala" - Ad accompagnare i partecipanti saranno Tata Spada (2 e 16 novembre) e Anna Maria Bruno (30 novembre),guide turistiche abilitate, che condurranno un percorso diffuso tra la mostra e le vie della città, ... Lo riporta casalenews.it

‘Made in Italy’ tra mostre, concerti e visite guidate - Oggi a Faenza si svolgono numerosi eventi culturali, tra cui inaugurazione di mostre, concerti e visite guidate. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Visite guidate e attività per famiglie alla mostra “Chagall in mosaico” - Ogni sabato alle ore 16:00 è in programma una visita animata con laboratorio creativo per bambini dai 5 agli 11 anni, dedicata alla scoperta del mondo poetico di Chagall attraverso il racconto e la ... Lo riporta ravenna24ore.it