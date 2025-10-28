Visita nelle Marche per il generale Andrea Di Stasio comandante del Comando territoriale sud
ANCONA – Il comandante del Comando territoriale sud (Comtersud), il Generale di divisione Andrea Di Stasio, nell’ambito delle visite alle unità dipendenti, si è recato ad Ancona presso il Comando militare esercito Marche. Accolto dal comandante del Cme, colonnello Enrico Ubaldo Gabrielli, il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
