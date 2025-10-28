Vis decimata dagli infortuni. Un’altra tegola si è abbattuta sulla Vis. Come si temeva, il campionato è finito per Federico Tavernaro. Il centrocampista biancorosso, sottoposto ieri sera agli esami strumentali, ha riportato la rottura del legamento crociato. Tavernaro era uscito dolorante al 35’ della ripresa, dopo essere subentrato a Mariani in avvio di tempo. Un infortunio al quale non sembra estraneo il cattivo stato del sintetico di Sestri Levante. Per Stellone i problemi sembrano non finire mai. Quello di Tavernaro è il terzo ‘crociato’ degli ultimi mesi in casa biancorossa, considerando anche gli infortuni di Lari (rientro previsto a fine gennaio) e Schiavon. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vis decimata, persi Tavernaro e Nicastro