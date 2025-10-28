Virginia Raffaele e il regista Riccardo Milani salutano il pubblico prima della proiezione del film La vita va così

Il regista Riccardo Milani e l'attrice protagonista Virgnia Raffaele saluteranno il pubblico in sala, mercoledì 29 ottobre, alle ore 21.10, all'Uci Luxe cinemas di Megalò, a Chieti, prima della proiezione del film “La vita va così”, uscito nelle sale pochi giorni fa. Protagonisti della pellicola. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

