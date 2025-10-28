Violenze sulla ex negli alberghi | braccialetto elettronico al rapper Faneto

Milano, 28 ottobre 2025 – Dovrà indossare il braccialetto elettronico e non potrà avvicinarsi alla ex  il rapper Faneto, denunciato dalla donna per le violenze che le avrebbe riservato nel corso della loro relazione. Il musicista, 21 anni, di origine dominicana, all'anagrafe Valentin Antonio Segura, 21 anni, è indagato con le accuse di maltrattamenti e percosse ai danni della ex fidanzata, proprio in seguito alla denuncia presentata da Alessandra. La donna, che nelle scorse settimane lo ha denunciato, aveva anche pubblicato s ul suo profilo Instagram le foto dei lividi e delle violenza. Il provvedimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

