Violenza sessuale sulla moglie Ex marito assolto in Appello

In primo grado aveva rimediato una condanna severa per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia, ma l’ Appello ha rovesciato la situazione. L’imputato, un trentenne di origini pachistane, è stato infatti assolto con formula piena al termine del processo davanti ai giudici di secondo grado. Il verdetto della corte bolognese ha dunque riformato la decisione dei giudici ferraresi, respingendo la richiesta di conferma della condanna a sette anni e mezzo avanzata dalla procura generale e, di fatto, accogliendo le istanze del difensore dello straniero, l’avvocato Alessandro Falzoni. Poche parole da parte del legale dell’imputato dopo aver ascoltato il dispositivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale sulla moglie. Ex marito assolto in Appello

Leggi anche questi approfondimenti

Latina, fermato in centro: indiziato per violenza sessuale e porto di armi improprie #Latina #PoliziaDiStato #SquadraVolante #ViolenzaSessuale #112NUE #Sicurezza #Cronaca #ArmiImproprie #Procura #UdienzaDiConvalida Articolo nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

Calciatori e violenza sessuale di gruppo: la Cassazione conferma le condanne per tre atleti - X Vai su X

Violenza sessuale sulla moglie. Ex marito assolto in Appello - L’uomo era accusato di aver commesso abusi e maltrattamenti sulla donna dopo il matrimonio. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Maltrattamenti e abusi sulla moglie. Condannato un imprenditore - Accusato di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni della moglie, è stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione un imprenditore di Montecosaro. Segnala msn.com

Niente maltrattamenti e violenze - E’ stato assolto un ex marito finito a processo con l’accusa non solo di aver maltrattato la moglie, ma di aver messo in atto su di lui violenza di ... Da cremonaoggi.it