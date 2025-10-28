Violenza di genere l' appello di Daniele Licheri | Gli uomini si assumano la responsabilità

Un nuovo femminicidio in Abruzzo, a Lettomanoppello, ha spezzato il fiato a una comunità già segnata da troppe tragedie. In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile contro le donne, si moltiplicano assemblee e iniziative in tutta Italia. Ma a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Nel Salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della campagna “Umbria contro ogni genere di violenza”, promossa dalla Regione per sensibilizzare la cittadinanza e rafforzare le azioni di prevenzione e con - facebook.com Vai su Facebook

#PamelaGenini ennesima vittima della violenza di genere.Perché il femminicidio va visto non solo in relazione al patriarcato (facile) ma anche all’ideologia della sovranità dell’io (scomodo ma necessario). Una mia riflessione su #VP @vitaepensiero - X Vai su X

L’appello di Schlein a Meloni: “Fermiamo insieme la violenza di genere, mettiamo da parte lo scontro politico” - “Il problema culturale di questo Paese è che il patriarcato pervade la nostra società e ha attecchito anche tra i più giovani. Segnala ilfattoquotidiano.it

Violenza di genere online e AI: nuove norme in discussione - Il DDL AC 2612 introduce i reati di diffusione illecita di contenuti sessuali generati con IA e di gestione di spazi web per la violenza digitale. Da diritto.it

Femminicidi, l’appello di Schlein a Meloni: "Contro la violenza di genere serve la prevenzione" - In un video diffuso sul suo profilo Instagram la segretaria del Pd invita la presidente del Consiglio a "una grande battaglia culturale". Secondo repubblica.it