Violento scontro all' incrocio attimi di paura per una donna liberata dalle lamiere
Brutto incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi nella frazione di Bulgarnò, poco prima delle 16 c'è stato un violento scontro tra un camion di Brt un'Audi A4 all'incrocio tra via Pavirana e vicinale Sala. Ferita una donna che è stata portata al Bufalini in elicottero.Leggi l'articolo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un violento scontro frontale tra due automobili, costato la vita a due persone StatoQuotidiano.it - facebook.com Vai su Facebook
Via Pastrengo, violento scontro tra auto e moto: padre e figlio trasportati al Maggiore - X Vai su X
Incidente in via Udine, violento scontro tra un’auto e una moto: centauro sbalzato in avanti di 15 metri - Attimi di paura questa sera, mercoledì 8 ottobre, lungo la Strada Provinciale 48 (via Udine), all’altezza del ... Riporta ilgazzettino.it
Bus si scontra con un camion, attimi di paura - Molta paura ma nessun ferito ieri mattina sulla vecchia bazzanese, tra Zola e Crespellano, per lo scontro tra un camion e un autobus della linea Tper 672 avvenuto all’incrocio tra lo svincolo verso ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Incidente a Portici, scontro tra due auto: nell'impatto abbattuto un palo della luce - Ancora un violento incidente stradale in via Libertà, a Portici, dove due auto si sono scontrate ad alta velocità. Come scrive msn.com