Violento incendio al capannone della Mirva a Settimo Milanese | vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Sei mezzi dei vigili del fuoco del comando di Milano sono ancora al lavoro per spegnere il vasto incendio che è divampato ieri sera all'interno di un capannone industriale a Settimo Milanese. In base alle prime informazioni le fiamme sono divampate intorno alle 21.30 in via Giovanni Keplero all'interno di un deposito di circa 2mila metri quadrati sede di un'azienda di import export alimentari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violento incendio al capannone della Mirva a Settimo Milanese: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

News recenti che potrebbero piacerti

NanoTV. . NAPOLI -ANCORA ROGHI IN ZONA INDUSTRIALE,FERITO UN VIGILE DEL FUOCO Paura stanotte in #ViaSantaMariaDiCostantinopoliAlleMosche in zona #Gianturco dove una forte esplosione seguita da un violento incendio ha coinvolto d - facebook.com Vai su Facebook

Incendio in azienda del Milanese, distrutto un capannone - Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte a Settimo Milanese per spegnere l'incendio che ha interessato i 2mila metri quadrati di un capannone della Mirva. ansa.it scrive

Incendio devasta un capannone a Settimo Milanese: vigili del fuoco al lavoro da ore - Settimo Milanese (Milano), 28 ottobre 2025 – Sei mezzi dei vigili del fuoco del comando di Milano sono ancora al lavoro per spegnere il vasto incendio che è divampato ieri sera all'interno di un ... Segnala ilgiorno.it

Un incendio si è sviluppato in un capannone industriale a Monza, causando panico e interventi dei vigili del fuoco. - L'incendio si è sviluppato in un capannone industriale a Monza, causando panico e interventi dei vigili del fuoco. Si legge su monza-news.it