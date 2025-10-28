Violentata da tre uomini La famosa si racconta a Belve | non si era mai saputo

News tv. – C’è una storia che nessuno aveva mai sentito, un racconto che scuote e sorprende, arrivato dritto dal divano di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda questa sera su Rai 2. Tra gli ospiti della nuova stagione c’è una donna che, tra successi social, polemiche e ombre del passato, ha deciso di spogliarsi di ogni maschera e raccontare la parte più buia della sua vita. . Si tratta di Rita De Crescenzo, cantante e content creator da oltre due milioni di follower su TikTok e quasi mezzo milione su Instagram. 🔗 Leggi su Tvzap.it

violentata tre uomini famosaBelve, Rita De Crescenzo fa una terribile confessione: "violentata da tre uomini" - L'influencer racconta la sua vita segnata da droga, abusi e rinascita sui social, tra sogni di cinema e confessioni intime nello studio di Francesca Fagnani. Secondo movieplayer.it

violentata tre uomini famosaRita De Crescenzo: "Violentata da tre uomini, ero nuda in stazione". Poi parla della droga - C'è anche Rita De Crescenzo tra gli ospiti di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani e che torna in onda stasera, 28 ottobre, su Rai Due. Come scrive today.it

