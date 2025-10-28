Violentata da tre uomini La famosa si racconta a Belve | non si era mai saputo
News tv. – C’è una storia che nessuno aveva mai sentito, un racconto che scuote e sorprende, arrivato dritto dal divano di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda questa sera su Rai 2. Tra gli ospiti della nuova stagione c’è una donna che, tra successi social, polemiche e ombre del passato, ha deciso di spogliarsi di ogni maschera e raccontare la parte più buia della sua vita. . Si tratta di Rita De Crescenzo, cantante e content creator da oltre due milioni di follower su TikTok e quasi mezzo milione su Instagram. 🔗 Leggi su Tvzap.it
