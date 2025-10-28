Violenta una ragazza durante un party a Pinerolo | condannato un uomo residente a Londra

Torinotoday.it | 28 ott 2025

Condannato a un anno e due mesi di carcere, con la pena sospesa per la condizionale e il riconoscimento delle attenuanti generiche. Stabilisce questo la sentenza di primo grado nei confronti del 29enne accusato di violenza sessuale per i presunti abusi commessi nei confronti di una ragazza, nel. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

