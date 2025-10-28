Viola il divieto di avvicinarla | ai domiciliari

SANTA CRISTINA E BISSONE (Pavia) Ora dovrà rimanere ai domiciliari, col bracialetto elettronico. Questa la misura cautelare disposta ieri dal giudice che ha convalidato l’arresto dell’uomo, 38enne, arrestato dai carabinieri della Stazione di Corteolona e Genzone e della Compagnia di Stradella, per la duplice violazione del divieto di avvicinamento e di dimora nel comune dove abita la ex moglie, che lo aveva denunciato per atti persecutori. Nel pomeriggio di domenica, ai militari è stata segnalata la presenza dell’uomo in un bar a Santa Cristina e Bissone che si trova a poche centinaia di metri dall’abitazione della donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

