Villaricca sorpreso a bordo della sua Fiat Panda con una pistola carica | concessi i domiciliari

Teleclubitalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Concessi gli arresti domiciliari a Pasquale Ciccarelli, 24enne di Villaricca. Il giovane fu arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Giugliano durante l’estate scorsa, dopo essere stato trovato a bordo della sua Fiat Panda con una pistola Beretta calibro 6,35 con il colpo in canna. Durante la perquisizione del veicolo e del conducente, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

