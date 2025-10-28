VII Edizione del Premio Civitas Europa a Barcellona Pozzo di Gotto le eccellenze 2025

Nell’Auditorium del Parco Maggiore Giuseppe La Rosa si è svolta domenica 26 ottobre la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della VII Edizione del Premio “Civitas Europa”, che anche quest’anno ha celebrato autentiche eccellenze nei più diversi ambiti professionali e culturali, in Italia e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it