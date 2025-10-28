Vigilessa investita da un furgone in retromarcia
E’ ricoverata all’ospedale di Fermo, in ortopedia, e ne avrà per un bel po’ (si ipotizzano 3-4 mesi), Laura Iannone (43 anni), l’agente di polizia locale (presta anche servizio nell’esercito come riservista ed è anche presidente della Commissione Pari Opportunità comunale) che domenica mattina, intorno alle 6,30, mentre era in servizio in occasione della fiera mercato di San Crispino, è stata investita da un ambulante (65enne) che stava transitando tra via IV Novembre l’incrocio con via 24 Maggio, riportando una fattura scomposta di tibia e perone. "Mi trovavo all’incrocio, leggermente di spalle, davanti al veicolo che proveniva dalla Statale, stava procedendo lentamente e ha girato a destra dove ero io. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
