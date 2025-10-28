Jannik Sinner trionfa ancora, conquista il Masters di Vienna ma l’attenzione finisce sul botta e risposta con Matteo Berrettini. Il tennista azzurro continua la sua corsa inarrestabile e anche a Vienna conferma di essere uno dei protagonisti assoluti del circuito mondiale. Vittoria netta, sorriso timido e la solita umiltà che ormai lo contraddistingue dentro e fuori dal campo. Eppure, stavolta, il successo non è bastato a monopolizzare la scena. Già, perché nel post-torneo, il pubblico e i social si sono concentrati su tutt’altro: un simpatico botta e risposta con Matteo Berrettini che ha letteralmente scatenato i fan. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Vienna nella bufera, Berrettini se la prende con Sinner: è tutto pubblico