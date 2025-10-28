Vieni da noi vediamo se ci batti Tudor Cremona aspettava la quarta T

L'allenatore aveva paragonato i grigiorossi a una squadra materasso, e i tifosi della città delle tre T se la sono legata al dito: "Noi il Milan lo abbiamo steso a Milano, tu ci hai pareggiato". Ma la Juve lo ha cacciato a una settimana dalla resa dei conti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Vieni da noi, vediamo se ci batti". Tudor, Cremona aspettava la quarta T...

