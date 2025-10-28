VIDEO | Testato il piano di emergenza aeroportuale | simulato incidente a Fontanarossa
La notte scorsa, a partire dalle ore 00.30, si è svolta presso l'aeroporto Fontanarossa di Catania l’esercitazione del piano di emergenza aeroportuale (Pesa), come previsto dalla normativa Europea di riferimento.La simulazione è stata realizzata per misurare la risposta dell’intero sistema. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
