VIDEO | Pugni in faccia a donne alla guida per rubare collanine arrestato un 38enne

Cataniatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti della questura di Catania hanno dato eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania nei confronti di un 38enne catanese, accusato di aver commesso, nello scorso mese di luglio, due rapine aggravate. Le. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

