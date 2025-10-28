VIDEO | Nasce la centrale dei dati per migliorare i servizi ai cittadini | Ecco la Data Unit sanitaria
Nasce a Modena la Data Unit interaziendale, una nuova struttura che mette insieme le competenze delle tre aziende sanitarie modenesi e dell’Università di Modena e Reggio Emilia. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: usare i dati per migliorare la sanità, rendendo i servizi più efficienti e vicini. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
NASCE SULL’AMBULANZA DELLA CROCE ROSSA DI BEDONIA: UN LIETO EVENTO NELLA VALTARO Bedonia (PR), 22 ottobre 2025 – Verso le ore 14:00, la Centrale Operativa 118 Emilia Ovest ha inviato l’Ambulanza Infermieristica “Bedonia India” dell - facebook.com Vai su Facebook