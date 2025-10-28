VIDEO | La campagna abruzzese trasloca nel centro di Pescara | il Villaggio Coldiretti tra eccellenza ed esperienza
La campagna abruzzese si trasferisce nel centro di Pescara. Sì perché da piazza Sacro Cuore e fino a piazza Salotto dal 31 ottobre e fino al 2 novembre ci sarà il Villaggio Coldiretti, una iniziativa nazionale che tocca anche la nostra città e che aprirà alle 11 di venerdì e sarà aperto fino alle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche questi approfondimenti
Al via domani, mercoledì 1 ottobre alle 12.00, la Campagna abbonamenti della 51ª Stagione dei Concerti dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese all’Aquila con 23 appuntamenti da ottobre 2025 ad aprile 2026. Concerto inaugurale sabato 25 ottobre. Sarà possibi - facebook.com Vai su Facebook
Al via oggi la campagna vaccinale antinfluenzale in Abruzzo! Il vaccino è raccomandato per anziani, persone fragili, donne in gravidanza e bambini. Per informazioni rivolgiti al tuo medico, al farmacista o agli ambulatori vaccinali della ASL. http://sanita.regione - X Vai su X