VIDEO | Dan Brown torna in vetta con L’ultimo segreto | thriller tra scienza mistero e pericoli inaspettati a #unminutodilibri

E' il libro più venduto nella sezione Thriller, e come per quelli precedenti, anche stavolta campione d'incassi: dedicato alla scienza di Nikola Tesla ("Quando la scienza inizierà a studiare i fenomeni non fisici, farà più progressi in un decennio che in tutti i secoli precedenti), "L'ultimo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it