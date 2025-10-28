VIDEO | Al Pescara Fiere arriva l' Halloween Park | biglietti gratuiti per le persone disabili

Ilpescara.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 31 ottobre al 2 novembre al Pescara Fiere di via Tirino apre i battenti l’Halloween park, il parco a tema più grande del centro-sud dedicato alla festa del “terrore” dove tra giostre, spettacoli teatrali e musicali, artisti circensi, aree immersive, giochi, parate e l’attesissimo spettacolo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

