VIDEO | Al Pescara Fiere arriva l' Halloween Park | biglietti gratuiti per le persone disabili
Dal 31 ottobre al 2 novembre al Pescara Fiere di via Tirino apre i battenti l’Halloween park, il parco a tema più grande del centro-sud dedicato alla festa del “terrore” dove tra giostre, spettacoli teatrali e musicali, artisti circensi, aree immersive, giochi, parate e l’attesissimo spettacolo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Pescara, dal 31 ottobre al 2 novembre arriva “Halloween Park”: biglietti omaggio per tutte le persone con disabilità - sud Italia interamente dedicato alla festa di Halloween, si svolgerà dal 31 ottobre ... Come scrive msn.com