Vicenza Musica per tutti con l’ottava edizione dell’Opera Festival

Questa mattina, al Teatro Olimpico di Vicenza, è stata presentata l’ottava edizione dell’Opera Festival con il Maestro Ivan Fischer Opera Company. A intervenire, Sandra Scarabottolo, Vice Presidente della Casa di Riposo Opera Pia Raggio di Sole, che ha espresso entusiasmo per l’iniziativa. “Un progetto interessante – ha dichiarato Scarabottolo – che permetterà agli ospiti della Casa di Riposo di seguire la musica anche a distanza, grazie a collegamenti dedicati, nei giorni dal 28 ottobre al 2 novembre. Ma la città di Vicenza vivrà la musica anche all’aperto, con musicisti itineranti che animeranno le strade”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vicenza. Musica per tutti con l’ottava edizione dell’Opera Festival

Approfondisci con queste news

Domani sera Sushi & Live Music Night Venerdì 24 Ottobre, dalle 20:00, a Vicenza: sushi irresistibile, musica dal vivo e l’atmosfera giusta per una serata indimenticabile. Riserva subito il tuo tavolo! - facebook.com Vai su Facebook

Musica e clima: come sarebbero "Le Quattro Stagioni" di Vivaldi composte nel 2050? - Il progetto, dopo aver toccato diverse città in tutto il mondo, ha raggiunto Vicenza. Si legge su rainews.it

Al Teatro Olimpico di Vicenza le 'Settimane Musicali' - Si apre a Vicenza un nuovo capitolo delle Settimane Musicali, che saranno ospitate nello scenario del Teatro Olimpico. Segnala ansa.it