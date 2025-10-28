Vicenza Musica per tutti con l’ottava edizione dell’Opera Festival

Questa mattina, al Teatro Olimpico di Vicenza, è stata presentata l’ottava edizione dellOpera Festival con il Maestro Ivan Fischer Opera Company. A intervenire, Sandra Scarabottolo, Vice Presidente della Casa di Riposo Opera Pia Raggio di Sole, che ha espresso entusiasmo per l’iniziativa. “Un progetto interessante – ha dichiarato Scarabottolo – che permetterà agli ospiti della Casa di Riposo di seguire la musica anche a distanza, grazie a collegamenti dedicati, nei giorni dal 28 ottobre al 2 novembre. Ma la città di Vicenza vivrà la musica anche all’aperto, con musicisti itineranti che animeranno le strade”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

