Vibo Valentia Mino De Pinto | Il caso Limardo segna la fine della politica come servizio
L’ex esponente della Lega, Mino De Pinto, interviene con una lunga riflessione dopo la notizia della nomina dell’ex sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, nel Consiglio di amministrazione di Fintecna, società controllata da Cassa Depositi e Prestiti. In una nota diffusa alla stampa, Mino De Pinto sottolinea come la vicenda “non susciti più indignazione” e rappresenti, a suo dire, “la normalità di un sistema politico chiuso e autoreferenziale”. Pur precisando di “non avere nulla di personale contro Maria Limardo”, l’ex dirigente leghista evidenzia il malessere di molti militanti “che hanno creduto in una politica fatta di onestà, coerenza e servizio al territorio”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
News recenti che potrebbero piacerti
Violenza di genere, due ammonimenti del Questore di Vibo Valentia: avvertiti gli autori e tutelate le vittime: Nei giorni scorsi il Questore di Vibo Valentia ha emesso due provvedimenti di ammonimento nei confronti di altrettanti autori di violenza di genere, al ter - facebook.com Vai su Facebook
Vibo, De Pinto attacca la nomina di Maria Limardo in Fintecna - “Un’ennesima dimostrazione di come il potere premi sempre gli stessi, mentre la militanza e l’onestà vengono lasciate ai margini”. Lo riporta zoom24.it
Vibo, dimissioni in casa Lega: De Pinto lascia dopo 10 anni di militanza - A tre settimane dal voto regionale, il commissario cittadino annuncia l’uscita dal partito, denunciando gestione “padronale" ... Da zoom24.it
Vibo Marina, De Pinto e Cricenti (Lega): «Fosso La Badessa invaso da sterpaglie, s’intervenga» - A intervenire per sollecitare interventi, il segretario di Sezione della Lega di Vibo Valentia Mino De Pinto ... Secondo ilvibonese.it