Vibo Valentia Mino De Pinto | Il caso Limardo segna la fine della politica come servizio

L’ex esponente della Lega, Mino De Pinto, interviene con una lunga riflessione dopo la notizia della nomina dell’ex sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, nel Consiglio di amministrazione di Fintecna, società controllata da Cassa Depositi e Prestiti. In una nota diffusa alla stampa, Mino De Pinto sottolinea come la vicenda “non susciti più indignazione” e rappresenti, a suo dire, “la normalità di un sistema politico chiuso e autoreferenziale”. Pur precisando di “non avere nulla di personale contro Maria Limardo”, l’ex dirigente leghista evidenzia il malessere di molti militanti “che hanno creduto in una politica fatta di onestà, coerenza e servizio al territorio”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

