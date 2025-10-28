L’automobile sembra fluttuare nel buio. Le luci degli abbaglianti accarezzano pareti di basalto scavate dall’ambizione umana, mentre il mare del Nord Atlantico preme silenzioso sopra la testa, oltre centocinquanta metri più in alto. Siamo nelle profondità dell’oceano, eppure viaggiamo su una strada asfaltata, attraversando quello che fino a pochi anni fa era dominio esclusivo di foche, merluzzi e correnti vorticose. Benvenuti alle Isole Faroe, dove l’ingegneria ha riscritto le regole della geografia e il viaggio diventa un’esperienza quasi mistica. Quando le montagne si aprono e l’oceano si sottomette. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Viaggio nelle viscere dell’Atlantico: le Isole Faroe