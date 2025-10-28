Viaggio in Kenya per portare vestiti ai bimbi

Partiranno da Lagosanto sabato prossimo le sorelle laghesi Maddy e Manuela Rolfini per un nuovo viaggio a Watamu in Kenya, portando con se ben 92 chili di vestiti, scarpine e materiale scolastico per quei bimbi che ormai sentono come loro. Quattro valigie piene e stipate, di una solidarietà concreta che continua da qualche anno, quando le due ragazze, titolari di un centro estetico e studio massaggi del Lido Spina, recatisi in Africa per le ferie sono rimaste colpite dal bisogno che avevano le popolazioni di quei luoghi. Tornate a casa, attraverso i social e le clienti che frequentano il loro centro hanno cominciato a raccogliere indumenti giocattoli e materiale scolastico per poi portarlo ai bimbi dell’Africa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

