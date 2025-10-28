Viaggio del Pd nel Terzo Settore con Marta Bonafoni | Opportunità unica per confrontarsi e rilanciare progetti

Messinatoday.it | 28 ott 2025

Giovedì 30 ottobre, Messina diventa punto di riferimento nazionale per il Terzo Settore. Il Partito Democratico, insieme alla coordinatrice della Segreteria nazionale delegata al settore, Marta Bonafoni, approda in città con il “Viaggio del PD nel Terzo Settore”, un’iniziativa pensata per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

