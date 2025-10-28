Viaggiare gratis in treno a 18 anni in tutta Europa | ecco l’iniziativa DiscoverEU e come partecipare

Nel 1985 in Europa è entrato in vigore l’accordo di Schengen, è il nome della città del Lussemburgo dove è stato firmato. L’area Schengen rappresenta uno spazio di libera circolazione che accoglie oltre 400 milioni di persone, permettendo loro di viaggiare senza sottostare a controlli alle frontiere interne. Nata grazie a specifici accordi tra i Paesi aderenti, consente a cittadini europei, residenti e visitatori di spostarsi liberamente tra gli Stati membri, mantenendo tuttavia rigorosi controlli alle frontiere esterne per garantire la sicurezza dell’intera area. Per festeggiare i 40 anni dall’entrata in vigore del trattato, l’Unione Europea ha lanciato una nuova iniziativa per i 18enni che si chiama DiscoverEU. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

