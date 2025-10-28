Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-10-2025 ore 20 | 25
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con il raccordo dove le cose interessano anche leggere ragazzi bici salari proseguendo tra Tiburtina e Prenestina mentre in esterna traffico rallentato tra Roma Fiumicino e via del mare e trapuntina Ardeatina Andiamo su chat Urbano della A24 dove traffico si presenta incolonnato tra Portonaccio e celeste in direzione centro e mettete il suo posto troviamo dei rallentamenti all'altezza di Portonaccio è più avanti nei pressi di Tor Cervara traffico fortemente rallentato sulla Colombo 3 via di Mezzocammino e V10 venire il singhiozzo stiam Andiamo su Portuense dove a causa di un veicolo fermo in avaria troviamo delle code tra via del Lago di Traiano e Parco Leonardo in entrambi i sensi di marcia Infine per il trasporto ferroviario rallentata assicurazioni sulla mia fl7 Roma Napoli Formia per inconveniente tecnico la linea tra Priverno e Fondi i convogli registro che ho 80 minuti di ritardo da Tommaso Renzi Astral infomobilità è tutto Grazie dell'ascolto e prossimo aggiornamento un servizio della Regione
