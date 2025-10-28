Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-10-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio avremo con il raccordo Dovrei potenziare se una casa è una tacca servizio Salaria e proseguono tra bufalotte Tuscolana tra Laurentina e vede il mare è tra Roma Fiumicino e Aurelia ventola esterna in traffico rallentato tra Roma Fiumicino e diramazione Roma sud e tra Prenestina e Centrale del Latte abbiamo tutta turbano il 24 dove traffico si presenta incolonnato tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro e mentre in senso opposto troviamo delle code a tratti tratto cervare il raccordo spostiamoci sulla Roma Fiumicino dove altezza del Ponte Magliana in direzione l'Eur traffico fortemente rallentato sulla Colombo travi di Mezzocammino e V10 l'indizione di Ostia code per incidente su via Portuense 3 a via Lago Traiano e Parco Leonardo In entrambe le direzioni andiamo sulla Pontina Dove è stato rimosso il precedente sinistro che causano disagi all'altezza di vedere rutuli traffico regolare Infine per trasporto ferroviario rallenta la circolazione sulla linea FL 7 Roma Napoli Mi apri inconveniente tecnico la linea tra Priverno e Fondi i convogli registrano fino a 80 meno di ritardo e Tommaso Renzi e Astral infomobilità tutto grazie per scooter prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

