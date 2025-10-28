Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-10-2025 ore 19 | 10
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati con un'altra infomobilità un servizio della regione Lazio avremo con il raccordo lo leggo ti interessano anche perché accesa l'aria e proseguendo tra Bufalotta e Tuscolana tra Laurentina e vedere il mare è tra Roma Fiumicino e orelia mentre stai nel traffico rallentato Roma Fiumicino e via del Mare trapuntine Tuscolana e tra Casilina e Tiburtina andiamo soltanto Urbano della A24 deve traffico si presenta incolonnato tra Fiorentina e tangenziale est in direzione al centro Mentre il terzo posto troviamo delle code a tratti tra fiorentini e il raccordo spostiamoci sulla Roma Fiumicino dove te l'ha detto dalla settembre Parco dei Medici in direzione raccordo mentre terzo posto Vi sono delle cose tra via della Magliana & via del Cappellaccio traffico fortemente rallentato sulla Colombo trave di mezzo cammini via ciglia in direzione di Ostia code per incidente su via Portuense 3 via Lago di traiani a Parco Leonardo In entrambe le direzioni andiamo sulla Pontina dove anche qui troviamo un incidente che provoca incolonnamenti tra Pomezia e vede rutuli in direzione di Latina Infine per trasporto rallenta la circolazione sulla linea fl7 Roma Napoli via Formia per inconveniente tecnico la linea tra Priverno e i fondi i convogli registrano fino a 80 minuti di ritardo da Tommaso Renzi Astral infomobilità è tutto grazie per scooter prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
