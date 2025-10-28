Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-10-2025 ore 19 | 10

Romadailynews.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati con un'altra infomobilità un servizio della regione Lazio avremo con il raccordo lo leggo ti interessano anche perché accesa l'aria e proseguendo tra Bufalotta e Tuscolana tra Laurentina e vedere il mare è tra Roma Fiumicino e orelia mentre stai nel traffico rallentato Roma Fiumicino e via del Mare trapuntine Tuscolana e tra Casilina e Tiburtina andiamo soltanto Urbano della A24 deve traffico si presenta incolonnato tra Fiorentina e tangenziale est in direzione al centro Mentre il terzo posto troviamo delle code a tratti tra fiorentini e il raccordo spostiamoci sulla Roma Fiumicino dove te l'ha detto dalla settembre Parco dei Medici in direzione raccordo mentre terzo posto Vi sono delle cose tra via della Magliana & via del Cappellaccio traffico fortemente rallentato sulla Colombo trave di mezzo cammini via ciglia in direzione di Ostia code per incidente su via Portuense 3 via Lago di traiani a Parco Leonardo In entrambe le direzioni andiamo sulla Pontina dove anche qui troviamo un incidente che provoca incolonnamenti tra Pomezia e vede rutuli in direzione di Latina Infine per trasporto rallenta la circolazione sulla linea fl7 Roma Napoli via Formia per inconveniente tecnico la linea tra Priverno e i fondi i convogli registrano fino a 80 minuti di ritardo da Tommaso Renzi Astral infomobilità è tutto grazie per scooter prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 28 10 2025 ore 19 10

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-10-2025 ore 19:10

Approfondisci con queste news

viabilit224 roma regione lazioDal 1° novembre niente divieto di circolazione ai veicoli Euro 4 ed Euro 5. La Regione Lazio: «Scelta la via del realismo» - Traffico a Roma, le ultime novità: la Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta ... Riporta msn.com

viabilit224 roma regione lazioNuova Ztl fascia verde, la delibera della Regione: sì alla circolazione dei veicoli Euro 4 e Euro 5 a Roma - Decisioni, a partire dal primo novembre, in contrasto con quanto programmato dalla precedente giunta e da Roma Capitale. Scrive msn.com

viabilit224 roma regione lazioRoma, niente divieto di circolazione ai veicoli Euro 4 ed Euro 5. La Regione: «Scelta la via del realismo» - Traffico a Roma, le ultime novità: la Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio