Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a prima con il raccordo Dov'è stato rimosso il precedente incidente che è trasferita giù in carreggiata esterna la tesi centrale del latte e rimangono così a tratti per traffico intenso trapuntine Tiburtina possiamo ci interna dove traffico rallentato tra case Salaria tra Bufalotta e Casilina e tra Roma Fiumicino e ho rimosso il presidente sinistro che causano disagi sul tratto Urbano della A24 altezza di Portonaccio in direzione raccordo traffico in via di normalizzazione proseguendo troviamo di rallentamenti tra Tor Cervara il raccordo mentre il posto il traffico si presenta incolonnato tra fiorentini e la tangenziale est spostiamoci sulla Roma Fiumicino dove traffico rallentato tra l'ANSA del Tevere Parco dei Medici in direzione raccordo Mentre c'è il suo posto Vi sono delle cose tra via della Magliana & via del Cappellaccio traffico fortemente rallentato sulla Colombo 3 via di Mezzocammino e via Cilea direzione di Ostia andiamo sulla Pontina dove segui un incidente tra camion e gli incolonnamenti tra Pomezia e vede router in direzione Latina quanto riguarda trasporto pubblico della capitale riaperta circolazione la stazione Colosseo della linea B B 1 della metropolitana in precedenza chiusa a seguito disposizione delle forze dell'ordine Infine per trasporto ferroviario rallentato la circolazione sulla linea fl7 Roma Napoli via Formia per inconveniente tecnico la linea tra Priverno e Fondi i convogli registrano più 80 minuti in ritardo da Tommaso Lenzi Astral infomobilità tu la scuoti al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-10-2025 ore 18:40